نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حلقته مع إسعاد يونس.. سامح الصريطي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان سامح الصريطي محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض حلقته مساء أمس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc، التي تحدث خلالها عن كواليس زواجه من المطربة حنان، بعد صداقة استمرت أربعة سنوات ونصف.

وقال سامح الصريطي وأضاف: "إحنا كنا بنتعامل كأصدقاء وإخوات، لكن في شيء آخر بدأ يتسلل، فقلت لها مش فاضل غير إننا نتزوج".

وتابع: "لقيت دعوتها لي للغداء في منزلهم وحضور ابنها هشام فرصة مناسبة، ودخلت وأنا شايل البقدونس وراء ظهري مثل روميو، وعايز أقول لها أنا فاكر كويس إنك بتحبي البقدونس".

وأوضح سامح الصريطي أنه لم يتعجل رد حنان على عرضه قائلًا: "في الأول سكتت، فطلبت منها تأخذ وقتها وتفكر، وبعدها سافرت ألمانيا وبدأنا نتكلم كما لو إني لم أحدثها في شيء، إلى أن شعرت من الحوار إنها موافقة".



وفي سياق آخر كشف الفنان سامح الصريطي، عن تفاصيل قراره بإنهاء فترة العزوبية والزواج من المطربة حنان، وذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة.

وأكد سامح الصريطي أن سبب قراره بالزواج هو حنان نفسها، حيث أوضح أنه لم يلتقِ بشخص يتناسب مع مواصفات حنان خلال فترة عزوبيته، وعندما قابلها، تغيرت وجهة نظره تجاه الزواج.

وتابع حديثه: "دي كلها أشياء تحصل بمشيئة الله وقدر ونصيب، وربنا يوفقنا جميعا لبكرا أفضل"



آخر أعمال سامح الصريطي مسلسل "جميلة"

يذكر ان سامح الصريطي شارك في مسلسل "جميلة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وقد قام بتأديت دوره إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم ريهام حجاج وسوسن بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي. العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم إنتاجه بواسطة جمال العدل.

قصة العمل



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.