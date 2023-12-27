نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الأغنية الترويجية الأولى لفيلم Merry Christmas في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الاغنية الرسمية للفيلم الجديد للنجمة كاترينا كيف Merry Christmas، الذي يطرح خصيصًا لموسم أعياد الكريسماس هذا العام.

موعد عرض الفيلم

ونقل موقع إنديا توداي، الأغنية الترويجية الرسمية للفيلم الجديد، التي تطرح من غناء آش كينج ومن تلحين بريتام، والفيلم يبدأ عرضه في صالات العرض الهندية بداية من يوم 12 يناير المقبل.

Merry Christmas

وكان قد طرح البوستر الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف، والذي سيطرح بعنوان Merry Christmas.

ونقل موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي من المقرر طرحه خلال عام 2023 الجاري.

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم أعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الأعياد المميز.

تفاصيل فيلم Merry Christmas

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan.

هذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وسيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.