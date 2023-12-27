نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم فيراري يحصد ردود فعل كارثية من النقاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فيلم "فيراري" الجديد للنجم آدم درايفر رودود فعل كارثية من النقاد والجمهور، الذين وصفوا الفيلم أنه تسبب لهم في الملل.

ووفق ديد لاين، الفيلم حصل على ردود فعل سيئة من النقاد، بسبب مهارات آدم درايفر في تحدث اللغة الإيطالية التي وصفت بأنها كانت ركيكة للغاية.

قصة حياة أسرة فيراري

الفيلم يعتبر أحدث عمل سينمائي، للممثل باتريك ديمبسي وآدم درايفر، والذيي ستوحى من قصة حياة أسرة فيراري، وإينزو فيراري مؤسسة علامة السيارات الايطالية الشهيرة.

تفاصيل عن الفيلم

ويضم فيلم Ferrari مجموعة كبيرة من النجوم، من ضمنهم آدم درايفر مجسدا شخصية انزو فيراري، وباتريك ديمبسي الذي يجسد بييرو تاروفي.

وبينولوبي كروز في دور لورا فيراري، وهيو جاكمان، وشايلين وودلي في دور لينا لاردي، وجابريل ليون في دور ألفونسو دي بورتاجو.

عودة "وولفرين"

وأحد نجوم فيلم "فيراري"، النجم هيو جاكمان، يستعد قريبا للعودة لتجسيد شخصية "وولفرين" من عالم الأبطال الخارقين.

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين من جديد، ضمن عالم مارفل، عبر الجزء الثالث من فيلم "ديدبول" لرايان راينولدز.

هذا الفيلم من أكثر الأفلام المنتظرة في هوليوود، كونه سيكون الرابط الأول بين عالم إكس مين وعالم ستديوهات مارفل الأصلي.

ومن المنتظر طرح الفيلم خلال عام 2024 المقبل، بمشاركة عدد من نجوم عالم إكس مين ومارفل معا.