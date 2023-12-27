"المواهب الذهبية" تختتم دورتها السادسة بدار الأوبرا.. الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص وزارة الثقافة على الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة، وتحت رعاية ا.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

حفل ختام وتوزيع جوائز



ويقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د وليد قانوش فى السابعة مساء الجمعة (29 ديسمبر ) بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة السادسة لمسابقة المواهب الذهبية التي تقيمها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية" برئاسة دكتورة هادية صابر.

فروع المسابقة



تقام المسابقة بفروعها وهى الغناء الفردى، الغناء الجماعي والعزف الموسيقى، كما تم ضم فرعين جديدين للمسابقة هما: الفن التشكيلى والانشاد الديني بلغ عدد المشتركين هذا العام (1092) متسابق، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة وبمشاركات من معظم محافظات الجمهورية.

تسليط الضوء على ذوي الهمم



تهدف مسابقة (المواهب الذهبية) إلى تسليط الضوء على أبناؤنا من ذوي الهمم الذين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية المتكاملة في دعم وتمكين هذه الفئة.