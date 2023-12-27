غدًا عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم" عبر watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - حظى مسلسل "زينهم" على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور فور عرض أولى حلقاته، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، ليتصدر بذلك منصة Watch it ليحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويعرض غدًا الحلقة الأخيرة من مسلسل "زينهم"، على منصة Watch it بعد النجاح الهائل الذي حققه منذ بداية حلقاته.

أبطال مسلسل “زينهم”





مسلسل " زينهم" ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على، ياسر عزت.

قصة مسلسل “زينهم”



مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.