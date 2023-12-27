الليلة.. كارول سماحة تحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفلًا غنائيًا في لبنان مساء اليوم الأربعاء، ضمن حفلات الكريسماس وموسم رأس السنة للعام الجديد، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

كارول سماحة تقدم رسائل لحماية الهوية العربية

ومن ناحية أخرى، طرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

مشاركة كارول سماحة في الانتخابات الرئاسية

علقت الفنانة كارول سماحة على مشاركتها في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، برفقة زوجها الدكتور وليد مصطفى، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وقالت كارول سماحة: “مارست حقي الانتخابي لأول مرة في الانتخابات الرئاسية 2024، وانتباتني الكثير من المشاعر تحمل في طياتها الكثير من الحماس والمسؤولية”.

وتابعت كارول سماحة، شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه مصر، كوني سيدة مصرية وأنا مواطنة مصرية ولدي عائلة مصرية ومنزل في مصر، وشعرت بمشاعر غريبة شوية؛ لأنها جديدة عليا التجربة، وأحببت أن أقوم بالواجب كما يمليه علي ضميري فالعبرة فقط ليس بحملي لباسبور مصري لكن في نفس الوقت، وأنا كفنانة لدي موقف ورأي عبرت عنه كمصرية في صندوق الاقتراع وأنا فخورة بحصولي على الجنسية المصرية منذ أربع سنوات.

وأضافت كارول، ومن ثم المشاركة في الانتخابات واجب وطني قد يندم الإنسان في وقت لاحق على عدم المشاركة، وسعيدة بالإقبال على الاقتراع في مصر، ومصر لازم نحميها؛ لأنها من البلدان العربية القليلة التي بها استقرار سياسي وأمني إذا كنا نتحدث عن ما يحدث في محيط الإقليم العربي.

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتي قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.