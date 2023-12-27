كريستوفر نولان يعترف بفضل زاك شنايدر على أفلام القصص المصورة

القاهرة - محمد ابراهيم - أثنى المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما للمخرج زاك شنايدر من تأثير كبير على عالم صناعة أفلام القصص المصورة، وأفلام الخيال العلمي.

ووفق ديد لاين، تحدث نولان في حوار جديد عن رأيه في شنايدر، مؤكدًا أنه يرى للمخرج الذي ابتكر عالم dc، دورًا هامًا في إثراء أفلام القصص المصورة.

كريستوفر نولان يعبر عن اعتزازه بفيلم Oppenheimer

وخلال حديث جديد له لوسائل الإعلام الغربية، عبر المخرج الكبير كريستوفر نولان عن اعتزازه بفيلم Oppenheimer، بوصفه أنه أنجح الأعمال السينمائية التي صنعها في تاريخه.

ووفق ديد لاين، كان قد حصل نولان على ترشح كأفضل مخرج لفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب هذا العام، مع ترشحه الفيلم ونجمه كيليان مورفي أيضًا لجوائز جولدن جلوب.

منح المخرج كريستوفر نولان الزمالة الشرفية

وتقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، سيتلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير المقبل، تقدرا لما قدمه من اعمال سينمائية مميزة.

كريستوفر نولان يرد على شائعات توليه مهمة إخراج فيلم جيمس بوند القادم

يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة إخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.

ووفق ديد لاين، فإن نولان نفى وجود أي خطوات رسمية بشأن اختياره لإخراج الأجزاء القادمة من أفلام جيمس بوند، وأنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين الشركة المنتجة.