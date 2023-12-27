نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. بدء عرض مسلسل "صوت وصورة" على قناة "الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد شبكة تليفزيون "الحياة" مساء يوم السبت المقبل، لعرض أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، في تمام التاسعة مساءً، ويعد هذا العرض الثاني له بعد النجاح الهائل الذي حققه المسلسل فور عرضه مؤخرًا على شبكة قناة dmc.







وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية مسلسل “صوت وصورة”، الذي تصدر التريند خلال فترة عرضه، ويعود نجاح المسلسل لعدة عوامل أهمها فريق العمل المميز، ولمناقشته عدد من القضايا الهامة أهمها التحرش وقضية الذكاء الإصطناعي.



أحداث مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

أبطال “صوت وصورة”



مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.