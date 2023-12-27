نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. فرقة عبد الحليم نويرة تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى خطوات وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة إحياء التراث حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

مؤمن خليل

محمد متولي

أحمد نافع

أميرة أحمد

داليا عبد الوهاب

سوزان ممدوح

المايسترو أحمد عامر

برنامج “ نويرة ” على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج باقة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين يؤديها محمد متولي، مؤمن خليل، أحمد نافع، سوزان ممدوح، داليا عبد الوهاب وأميرة أحمد.

معلومات عن فرقة عبد الحليم نويرة

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.