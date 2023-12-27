خدع العندليب وقدم أكثر من 200 عمل فني.. أبرز المعلومات عن سمير صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، والذي رحل عن عالمنا في 20 مايو 2022، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

استطاع أن يدمج النجم الراحل سمير صبري بين الحضور والموهبة ليتميز في أكثر من مجال حيث كان مذيعًا ومطربًا وممثلًا، وقد أثبت وجوده القوي في كل تلك المجالات، مما جعل الجمهور يلقبه بـ “الفنان الشامل”.

دخل الفنان سمير صبري الفن بالصدفة، حيث لعب الحظ دور كبير في حياة، فأثناء فترة انفصال والديه انتقل سمير مع والده إلى القاهرة عندما كان عمره تسع سنوات، وكان له شقيقًا وحيدًا يدعى (علي) وكان طيارًا حربيًا استشهد في حرب أكتوبر 1973، واستقر في نفس العمارة التي كان يسكن فيها العندليب عبد الحليم حافظ، فتعلق العندليب بسمير بسبب لغته الإنجليزية القوية وخفة ظله، وظن أنه ليس مصريًا، حيث اقنعه أن اسمه "بيتر"، كما أعتقد أنه أمريكى الأصل لمدة عام كامل، ثم نشأت بينهما علاقة صداقة قوية، قام بدعمه وتشجيعه على العمل في برامج الأطفال بالإذاعة.

تعرف سمير صبري على الفنانة لبنى عبد العزيز عن طريق عبد الحليم لتساعده في تقديم أول برامجه “ركن الطفل”، ومن هنا بدأ سمير في الانطلاق في مجال الفن وتألق في عالم الإذاعة فكان يقدم فقرات غنائية باللغتين العربية والإنجليزية، وبعد أن رأته الإعلامية آمال فهمي طلبت منه أن يقدم برنامج خاص به.

فقدم النجم الراحل سمير صبري عدة برامج في التليفزيون المصري مثل: برنامج "النادي الدولي" الذي استضاف نجومًا من مختلف المجالات، من بينهم عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب والأديب فكري أباظة، و"هذا المساء" و"كان زمان"، حيث أجرى حوارات مع شخصيات بارزة.

كما أطل صبري ببرنامج "المشوار" الذي حقق نجاحًا هائلًا، جعل الشركات الإنتاجية تروج له، واعتبره الجمهور عامل جذب قويًا.

ثم اتجه سمير صبري إلي شاشة السينما بعدما ثبت في مجال الإذاعة على أرض صلبة، وبدأ رحلته في التمثيل في حقبة الستينات ليتميز في هذا المجال ويصنع أفلامًا متميزة مع الفنان عادل امام، قدم سمير صبري ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت فيها الأدوار بين الكوميديا والإثارة والتراجيديا، ومن أبرز أعماله السينمائية "أبي فوق الشجرة"، "لسنا ملائكة"، "فتوة الناس الغلابة"، والعديد من الأفلام التي حققت شهرة واسعة.

وفاة سمير صبري

رحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2022، داخل أحد فنادق بالقاهرة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد معاناة مع المرض.