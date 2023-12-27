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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة عبد العزيز وعفاف شعيب ومديحة حمدي.. أبرز الحاضرين لاحتفالية تكريم عمرو دوارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام بالمسرح القومي في الوقت الحالي برئاسة مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إحتفالية تكريم المخرج القدير عمرو دوارة.
أبرز الحاضرين للإحتفالية
و حرص عدد من نجوم الكبار على الحضور والإحتفال بتاريخ المخرج عمرو دوارة وكان أبرز الحاضرين الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان القدير سيف عبد الرحمن والفنانة ميرنا وليد وعدد آخر من الفنانين والمخرجين.