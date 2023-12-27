سميرة عبد العزيز وعفاف شعيب ومديحة حمدي.. أبرز الحاضرين لاحتفالية تكريم عمرو دوارة

و حرص عدد من نجوم الكبار على الحضور والإحتفال بتاريخ المخرج عمرو دوارة وكان أبرز الحاضرين الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان القدير سيف عبد الرحمن والفنانة ميرنا وليد وعدد آخر من الفنانين والمخرجين.

محمد يوسف

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