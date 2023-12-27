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سميرة عبد العزيز وعفاف شعيب ومديحة حمدي.. أبرز الحاضرين لاحتفالية تكريم عمرو دوارة

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أحمد جودة - القاهرة - تقام بالمسرح القومي في الوقت الحالي برئاسة مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إحتفالية تكريم المخرج القدير عمرو دوارة.

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 أبرز الحاضرين لإحتفالية تكريم عمرو دوارة
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 أبرز الحاضرين لإحتفالية تكريم عمرو دوارة
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 أبرز الحاضرين لإحتفالية تكريم عمرو دوارة
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 أبرز الحاضرين لإحتفالية تكريم عمرو دوارة
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 أبرز الحاضرين لإحتفالية تكريم عمرو دوارة
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أبرز الحاضرين للإحتفالية

و حرص عدد من نجوم الكبار على الحضور والإحتفال بتاريخ المخرج عمرو دوارة وكان أبرز الحاضرين الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان القدير سيف عبد الرحمن والفنانة ميرنا وليد وعدد آخر من الفنانين والمخرجين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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