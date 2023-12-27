نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. شائعات في حياة سمير صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، والذي رحل عن عالمنا في 20 مايو 2022، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

استطاع أن يدمج النجم الراحل سمير صبري بين الحضور والموهبة ليتميز في أكثر من مجال حيث كان مذيعًا ومطربًا وممثلًا، وقد أثبت وجوده القوي في كل تلك المجالات، مما جعل الجمهور يلقبه بـ “الفنان الشامل”.

تعرض الفنان الراحل سمير صبري لعدد من الشائعات قبل وفاته، على الرغم من أن صبري حرص على إبعاد حياته الشخصية عن الإعلام، ومن أشهر الشائعات التي تعرض لها وجود أبناء له وهو أمر غير مؤكد حتى الآن، كان صديقه مصطفى عبد السلام قد أشار لوجود ابن للراحل سمير صبري يعمل طبيب اسنان في بريطانيا وذلك وفقًا لما ذكر في موقع العربية، وعن عدم حضور الابن لجنازة والده قال مصطفى عبد السلام أن هناك خلافات بينهما، ولكن جاء قرار النيابة العامة بأن لا وجود لابن لسمير صبري وذلك بعدما قام الورثة بإستخراج إعلام الوراثة الخاص بسمير صبري.

أما عن الابن الثاني لـ سمير صبري، فلقد انتشرت شائعات بأن سمير له ولد من الفنانة سماح أنور، كان الماكيير محمد عشوب قد صرح بأن لسمير صبري ولد من فنانة مشهورة لم يكشف عن اسمها وتداول البعض أخبار بأن تلك الفنانة هي سماح أنور ولكنها ردت على تلك الشائعات ردا قاطعًا مؤكدة أنها ليس لها سوى ابن واحد من زوجها الراحل وأنها لم تتزوج من سمير صبري.

واستكرت الشائعات حتى بعد رحيله، فبعد شائعات وجود أبناء له ظهرت شائعة بيع الورثة لشقته، حيث كانت إحدى الصفحات المتخصصة في التسويق العقاري قد نشرت إعلانًا يفيد ببيع شقة الراحل سمير صبري لتي تبلغ مساحتها 200 متر ومسجلة بالشهر العقاري مع حصة بالأرض والكراج، بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وفاة سمير صبري

رحل عن عالمنا يوم 20 مايو 2022، داخل أحد فنادق بالقاهرة، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد معاناة مع المرض.