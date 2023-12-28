عرض خاص لفيلم عصابة عظيمة بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم اليوم الأربعاء العرض الخاص بموفي سينما بالرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس بطله العمل والنجم محمد محمود والنجم كريم عفيفي والنجمه رنا رئيس والنجمه فرح الزاهد ومخرج العمل وائل احسان وأدون كوين المدير التنفيذي لشركه موفي وأحمد صبيح المنتج المنفذ ومدير عام الشركه العربيه للسينما ويأتي هذا الفيلم ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 يناير القادم بالتزامن بين مصر والسعودية كما أنه يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط، مع إطلاق الفيلم الأول في اطار هذه الشراكة "اثنين للإيجار" في شهر يناير الماضى.



بدأت هذه الشراكة في أوائل عام 2022 بين عمر الخواجة، عضو مجلس الإدارة والمستشار الاستراتيجي للشركة العربية للسينما، وسلطان الحكير، رئيس مجلس إدارة موفي سينما، وأدون كوين، الرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما. تم إصدار أول إنتاج للشراكة، "اثنين للايجار"، في يناير 2023 وأثبت نجاحه في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 300 ألف تذكرة مباعة وهو متاح الآن على منصة نتفليكس.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة 23 عامًا من الشركة العربية للسينما في إنتاج الأفلام الشهيرة والأفلام الرائجة، مع جهود موفي ستوديوز لتطوير الأفلام السعودية والمصرية للجمهور السعودي والمنطقة العربية.