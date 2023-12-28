نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة ٢٤ من مسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الحلقة الـ 24 أحداثًا مثيرة، حيث فشل وليد فواز في محاولته لإنهاء حياة حمزة العيلي، ما أضاف المزيد من التوتر والغموض.

في بداية الحلقة، علام - أحمد فتوح - وهاشم - حمزة العيلي - واجهوا فهيم - وليد فواز - ووالده - محمد عبد العظيم - بعد محاولتهما لسمّهما وتعريضهما للخطر باستخدام المنوم وغاز الطهي. ورغم تهديده لهما بالانتقام مرة أخرى، لا تزال الأحداث تتصاعد مع تصاعد التشويق في المسلسل المثير.

تطور مشوّق! حسن - عصام السقا - يجلس مع هناء - بسنت شوقي - لفهم الأحداث بعد اتهامها بالرشوة، وخلال المحادثة، يكتشف حسن أن الأمور التي حدثت لها كانت جزءًا من مخطط مدبر وليست مجرد صدفة. هذا التطور يضيف للقصة طابعًا جديدًا من الغموض والتشويق!

العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.