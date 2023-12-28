نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكرة ألبوم جديد للهضبة.. عزيز الشافعي يروج لألبوم عمرو دياب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشارك الكاتب والشاعر الغنائي عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من البوم الفنان عمرو دياب الجديد وعلق قائلًا:" ليلة العيد عشان بكره ألبوم جديد للهضبه عمرو دياب، مكانك.





عمرو دياب يطرح ألبوم مكانك





كشف أحمد زغلول السكرتير الخاص للفنان عمرو دياب عن موعد طرح ألبوم “مكانك”، تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد.

وكتب زغلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إن شاء الله بكرة، اللي جاي غير من اللي فات مكانك، بينما يعودعمرو دياب مرة أخرى لطرح الألبوم كاملًا، بعدما قرر في السنوات الأخيرة تقسيمه على فترات متقطعة”.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

ألبوم عمرو دياب الجديد يحمل عنوان “مكانك”، يتضمن 12 أغنية، وذلك احتفالًا برأس السنة الجديدة 2024.



وشوقت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب جمهوره عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب،استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبًا”.



صناع ألبوم عمرو دياب الجديد

وتعاون عمرو دياب مع عدد من نجوم الملحنين والمؤلفين والموسيقين في ألبومه الجديد رسميًا، فكان أبرز المؤلفين: “بهاء الدين محمد، أيمنبهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة”، أما عن الملحنين فتعاونعمرو مع:" خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي".

وعن الموزعين فتعاون عمرو دياب مع كلًا من: نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم، تم تسجيلالأغاني داخل استوديوهات M Sound 2 ب أندرو داوود وشيري شكري وماستر الأغاني أمير محروس، والتوزيع الداخلي والخارجي: منصة أنغامي.