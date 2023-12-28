نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا على شاهد.. يسرا تشارك برومو مسلسل "روز وليلى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة يسرا برومو مسلسلها الجديد "روز وليلى، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت يسرا على البرومو قائلة: "مسلسل روز وليلى قريبًا على شاهد”.





تفاصيل مسلسل روز وليلى





والعمل من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، وكشفت منصة شاهد، عرض المسلسل قريبا على المنصة، منخلال نشرها بوستر العمل عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت: النجمات يسرا ونيللي كريم لأول مرة في عمل كوميدي درامي خطير، قريبًاعلى شاهد.





قصة مسلسل روز وليلي

وتدور أحداث روز وليلى في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتيين يسرا ونيللي كريم، وتخوضان العديد من الصراعاتوالأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصةحب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.





أبطال مسلسل روز وليلى

وينتمي العمل لنوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 10 حلقات، وبطولة نيللي كريم، يسرا، هشام عاشور، تيام مصطفى قمر، عارفةعبدالرسول، أحمد وفيق، ومروان يونس، من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد.





آخر أعمال الفنانة يسرا

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة يسرا هو مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشاركها فيبطولته محمد ثروت، شيماء سيف، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وعنبة، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمالالعدل.