نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رقم قياسي جديد".. خالد يوسف يعلق على عدد مشاهدات برومو "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المخرج خالد يوسف، على وصول مشاهدات البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، لأكثر من 22 مليون مشاهدة، في يومٍ واحد، قائلًا: رقم قياسي جديد للفيلم.





وكتب خالد يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا: "رقم قياسي جديد يحققه الإسكندراني.. الإعلان الرسميللفيلم (التريللر) يتخطى 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط! بعد أن حقق الإعلان التشويقي (التيزر) أكثر من 16 مليون مشاهدة في24ساعة.. شكرًا لتفاعلكم.. الفيلم في دور العرض بمصر من يوم 4 يناير و11 يناير بدول الخليج".





أحداث فيلم الإسكندراني









يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني









فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.