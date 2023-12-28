تامر حسين لـ عمرو دياب: “رئيس جمهورية صناعة الموسيقى”

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الشاعر الغنائي تامر حسين صوره برفقة الفنان عمرو دياب وصناع ألبوم مكانك والذي من المقرر طرحه غدًا، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وأعاد حسين مشاركة الصورة بعدأن شاركها الهضبة عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام وعلق عليها قائلًا: “لسه شغالين”.





ورد عليه تامر حسين قائلًا: “عمرو دياب ١ بس رئيسا جمهورية صناعة الموسيقى”.





عمرو دياب يطرح ألبوم مكانك





كشف أحمد زغلول السكرتير الخاص للفنان عمرو دياب عن موعد طرح ألبوم “مكانك”، تزامنًا مع الاحتفالات ببداية العام الجديد.

وكتب زغلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إن شاء الله بكرة، اللي جاي غير من اللي فات مكانك، بينما يعودعمرو دياب مرة أخرى لطرح الألبوم كاملًا، بعدما قرر في السنوات الأخيرة تقسيمه على فترات متقطعة”.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

ألبوم عمرو دياب الجديد يحمل عنوان “مكانك”، يتضمن 12 أغنية، وذلك احتفالًا برأس السنة الجديدة 2024.



وشوقت الشركة المنتجة لألبوم عمرو دياب جمهوره عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب،استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبًا”.



صناع ألبوم عمرو دياب الجديد

وتعاون عمرو دياب مع عدد من نجوم الملحنين والمؤلفين والموسيقين في ألبومه الجديد رسميًا، فكان أبرز المؤلفين: “بهاء الدين محمد، أيمنبهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة”، أما عن الملحنين فتعاونعمرو مع:" خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي".

وعن الموزعين فتعاون عمرو دياب مع كلًا من: نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم، تم تسجيلالأغاني داخل استوديوهات M Sound 2 ب أندرو داوود وشيري شكري وماستر الأغاني أمير محروس، والتوزيع الداخلي والخارجي: منصة أنغامي.





آخر أعمال تامر حسين

يذكر أن آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين هي أغنية "لسه نفسنا طويل" وهي تتر مسلسل "صوت وصورة" والأغنية هي من كلماتتامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، غناء هنا يُسري، إنتاج شركة أروما.