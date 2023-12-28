نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ادعوله بالرحمة”.. بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد سمير صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنان الراحل سمير صبري مطالبة جمهوره أن يدعو له بالرحمة والمغفرة فى ذكري ميلاده، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت بوسي على الصورة قائلة: “الله يرحمه إنهاردة ذكري ميلاده ندعو له بالرحمة”.





نبذة عن الفنان الراحل سمير صبري





ولد سمير صبري في عام 1936 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج، وتميز سمير صبري بعدة مواهب مثل التمثيل،والغناء، وتقديم البرامج.

وبدأت حياته الفنية خلال الدراسة، حين ترك أسرته في الإسكندرية وذهب إلى القاهرة، وكانت المفاجأه بأنه أقام في نفس العمارة التي كانيقيم فيها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ومنذ تلك اللحظة نشأت بينهما صداقة وكانت البداية في مشواره الفني.

تعرف سمير صبري على الفنانة لبنى عبد العزيز عن طريق عبد الحليم، وساعدته في تقديم أول برامجه وهو برنامج "ركن الطفل"، ومن هناانطلق سمير صبري ودخل عالم الإذاعة، فكان يقدم فقرات غنائية باللغة العربية والأجنبية، وبعد أن رأته الإذاعية الكبيرة أمال فهمي طلبتمنه أن يقدم برنامجًا إذاعيًا خاصا به.





بداية مسيرته الفنية





بدأ سمير صبري رحلته في مجال التمثيل منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ومثّل العديد من أفلامهمع الفنان عادل إمام، مثل فيلم "البحث عن فضيحة"، ومن مسلسلاته "حضرة المتهم أبي" الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك "قضية رأيعام" بطولة يسرا ولقاء الخميسي.





آخر أعمال الفنان الراحل سمير صبري





يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبري، هو مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.