نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 29 ديسمبر.. عمر خيرت يحيى حفلًا موسيقيًا بأوبرا دبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلًا موسيقيًا، بأوبرا دبى يوم 29 ديسمبر الجارى احتفالا برأس السنة.





حفلات عمر خيرت





أحيا الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا، حفلين ضخمين من بدار الأوبرا المصرية رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي،على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.





مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرًا فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتهارافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.





توقف حفلات عمر خيرت





وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت بالإعلان عن تأجيل حفلاته القادمة وذلك بسبب الأحداث الجارية تضامنًا مع فلسطين

وكتبت الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت: "نظرًا للأحداث الجارية سيتم تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت حتى إشعار آخر".









أعمال عمر خيرت

ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له العديد من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، واللهما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.







