نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر أفلام بوليوود التي لم تحصل على تقدير كافي من الجمهور 2023 رغم تميزها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان العام 2023، من الأعوام المميزة على مستوى طرح الأعمال السينمائية الجديدة في بوليوود، ورغم ما شهدته السينما الهندية من طرح، كانت هناك مجموعة أعمال مميزة كانت أقل على مستوى الاهتمام من المشاهدين.

أبرز مجموعة من الأفلام التي طرحت هذا العام في بوليوود

ووفق موقع إنديا توداي، جاء ضمن أبرز مجموعة من الأفلام الـ underrated من التي طرحت هذا العام في بوليوود، أفلام مثل Faraaz، وJoram.

وأيضًا أفلام مثل AFWAAH، وفيلم ZWIGATO، جميعها أفلام هندية حصلت على دعم النقاد، ولم تحظى بالدعم الكافي من الجمهور.

شاه روخ خان أكثر الفنانين بحتًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023

وكان النجم شاه روخ خان، ضمن أكثر الفنانين في معدلات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 الجاري.

ووفق إنديا توداي، كانت أيضًا الممثلة الشابة كيارا ادفاني، أكثر فناني بوليوود من حيث معدلات البحث عنها على محرك بحث جوجل.

أكثر 3 أفلام بحثًا على جوجل في الهند

وعلى صعيد الأعمال السينمائية، كانت الريادة لفيلم Jawan، بين أكثر 3 أفلام بحثًا على جوجل في الهند.

يأتي ذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان بعنوان Jawan على ترشيح لجوائز ASTRA الدولية لعام 2024 المقبل.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد، سيتنافس في ترشحيات الجوائز مع أعمال مميزة مثل باربي، بعد طرحه للعرض في سبتمبر الماضي.

ونجح فيلم Jawan للنجم الكبير شاه روخ خان في أن يصبح الفيلم الاكثر مشاهدة في الهند عبر منصة نتفليكس.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان ثاني فيلم يطرح للنجم الكبير شاه روخ خان، في صالات العرض بالهند خلال عام 2023 الجاري.