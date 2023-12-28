نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف بطلة الفيلم القادم لكارتيك آريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف الممثلة التي ستشارك كارتيك آريان في بطولة مشروعه السينمائي القادم، وهو الجزء الثالث من فيلم Aashiqui 3.

تريبتي ديمري

ووفق موقع إنديا توداي، الممثلة الهندية الصاعدة تريبتي ديمري، هي الأقرب الآن لتجسيد دور البطولة في مواجهة آريان، بالعمل السينمائي الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي.

يأتي ذلك بعد أن أنهى المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار، ما أثير من شائعات حول الخلافات بينه وبين النجم الهندي الشاب كارتيك آريان.

جوهار يعلن رسميًا عن مشروع سينمائي جديد

وذلك بعد أن أعلن جوهار رسميًا عن مشروع سينمائي جديد قادم سيجمع بين جوهار وكارتيك أريان، حسب ما ذكر موقع إنديا توداي.

والفيلم سيكون من إنتاج كاران جوهار، ويتولى مهمة إخراجه المخرج سانديب مودي.

موعد طرح الفيلم

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للممثل الهندي الشاب كارتيك آريان، الذي سيجمعه بالعمل مع المخرج الهندي الكبير كابير خان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Chandu Champion، وتحدد له موعد طرح رسمي في عيد الفطر لعام 2024 امقبل.

الفيلم سيكون أحدث تعاون بين كابير خان وكارتيك آريان من ناحية، والمنتج السينمائي الهندي المميز Sajid Nadiadwala.