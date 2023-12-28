عمرو دياب يطرح "سلامك وصلي" ثاني أغنيات ألبومه "مكانك"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان عمرو دياب ثاني أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهي أغنية بعنوان "سلامك وصلي" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى.

أغنية سلامك وصلي

اغنية “سلامك وصلي” من كلمات محمد القاياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد ابراهيم، هندسة صوت وميكس وماستر أنير محروس، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

تصدر أغنية بيوحشنا

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة.

طرح ألبوم مكانك

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

عمرو دياب الأكثر استماعًا في 2023

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، بالاضافة إلى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.

آخر أغاني عمرو دياب

تصدرت أغنية خلص على قلبي لـ الهضبة عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي وذلك بعد أيام من طرحها، حيث احتفل بها الهضبة مع الجمهور بـ عيد الأضحى 2023.

أغنية خلص على قلبي من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتحقق نجاحات مختلفة منذ طرحها على تطبيق أنغامي.