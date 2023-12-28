نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماليسا باريرا تستمر في الدفع عن غزة مستغلة موسم الكريسماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم استبعادها من فيلم Scream وحملة الانسحاب المتواصلة من العمل السينمائي، استمرت الممثلة ميلسا باريرا في دعمها لضحايا العدوان الصهيوني على غزة.

ووفق ديد لاين، استغلت باريرا فترة الكريسماس لتذكير متابعيها بما يعانيه المواطنين في غزة من إبادة وتجويع، بوصفها أن الكريسماس هذا العام فقد قيمة الإحساس به.

شركة "Spyglass"

وكانت قد كشفت شركة "Spyglass"، المنتجة لسلسلة أفلام الرعب والتشويق "Scream"، عن إقصاء الممثلة المكسيكية الشابة ميليسا باريرا من طاقم العمل في الجزء الجديد من السلسلة.

دعم ميليسا باريرا للشعب الفلسطيني

و جاء هذا القرار بعد استمرار باريرا في دعم الشعب الفلسطيني وإدانتها لانتهاكات الكيان الصهيوني.

واستمرت ميليسا في نشر صور ومقاطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستجرام"، حيث أظهرت معاناة الشعب الفلسطيني في ظل استمرار قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة واستشهاد العديد من المدنيين.

على الرغم من مشاركة باريرا في جزئين سابقين من السلسلة، كان من المفترض أن تكون لها دور رئيسي في الجزء الجديد المقرر عرضه تجاريًا في عام 2024، إلا أن التوجهات الإعلامية الغربية أدت إلى إبعادها عن فريق العمل.

ذلك بعد استمرارها في التعبير عن دعمها للشعب الفلسطيني ووصفها للكيان الصهيوني بمصطلحات مثل "محتل"، إلى جانب نشرها لمقاطع فيديو تعبر عن موقفها المعادي للسامية تجاه الكيان الصهيوني.

ميليسا من الشخصيات البارزة الذين وقعوا عريضة طالبوا فيها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وكانت ميليسا من بين الشخصيات البارزة الذين وقعوا عريضة مؤخرًا، طالبوا فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وانضمت بذلك إلى قائمة النجوم الذين ناشدوا بايدن بتقديم المساعدات للفلسطينيين، في ظل رفض الكيان الصهيوني لدخول أي مساعدات خلال الفترة الأخيرة.