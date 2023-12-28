فن ومشاهير

إنرجي تتعاقد مع الستاند آب "The Elite" لموسم رمضان 2024

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشف راديو إنرجي 92.1، عن تعاقده مع فريق الستاند آب "The Elite" لتصوير مسلسل جديد يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2024.

تفاصيل المسلسل 


وقال الراديو في بيانه أن المسلسل من تأليف مصطفى إبراهيم وإخراج زهرة رامي، ويضم مجموعة من النجوم الشباب.

ومن جانبها، أعربت عايدة سعودي، مدير عام المحطة عن سعادتها بهذه التجربة، وأن المسلسل سيكون مختلف. 
 

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معلومات عن زهرة رامي 


زهرة رامي هي إعلامية وممثلة ومطربة مصرية نشأت في أسرة اعلامية، حيث أن والدتها هي الإعلامية نهلة شافعي بإذاعة صوت العرب.


تخرجت في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. عملت بشكل مؤقت في مجالات التدريس والموارد البشرية، ثم اتجهت إلى مجال الإذاعة منذ عام 2010.

 

كما قامت أيضًا بالمشاركة في تقديم البرنامج التلفزيوني عز الشباب بقناة روتانا مصرية، في بداية 2020 انتقلت زهرة رامي من نجوم إف أم إلى راديو انرجي لتقدم برنامج من 7صباحًا إلى 10صباحًا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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