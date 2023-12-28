نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال الكريسماس انقلب لمأساة بمنزل بيونسيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق في منزل طفولة الفنانة العالمية بيونسيه في مدينة هيوستن بولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، في ليلة احتفالات عيد الميلاد.

وأعلنت إدارة الإطفاء في هيوستن أن الحريق شب في منزل الطفولة الواقع في شارع روزديل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لا يزال سبب الحريق غير معروفًا حتى الآن، وقد بدأ في غرفة النوم في الطابق العلوي من المنزل.

فرق الإطفاء تتمكن من السيطرة على النيران

وامتدت النيران إلى الطابق السفلي، ولكن تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليها بعد نحو ساعة من بداية الحادث، مما حال دون انتقالها إلى المباني المجاورة.

بيونسيه تعبر عن امتنانها لرجال الإطفاء

وأعربت النجمة بيونسيه عن امتنانها لرجال الإطفاء الذين استجابوا بسرعة وكفاءة لإخماد الحريق، قالت في تصريح أول عبر "إكس" إن منزل طفولتها يحمل مكانة خاصة في قلبها.

وأضافت أنها حزينة لرؤية الخسارة التي حدثت في هذا المكان الذي شهد سنوات هامة من حياتها.

عائلة بيونسيه

عائلة بيونسيه اشترت المنزل في هيوستن في عام 1982، حيث يتسع لنحو 1400 قدم مربع، ويتألف من 3 غرف نوم وحمامين. عاشت فيه بيونسيه مع عائلتها حتى عام 1986، وهذا الحادث يعتبر نهاية لفترة مهمة في مسيرتها وحياتها الشخصية.