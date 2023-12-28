"فليحيا أبو الفصاد" و"مش بالورقة والقلم" بنادي سينما المرأة بالهناجر

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أحمد جودة - القاهرة - يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر، مساء الاثنين الثالث من كل شهر، فيلما: "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج "حازم مصطفي" وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج "أحمد محمد عبده" وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر بسينما مركز الابداع، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بفنون الشباب والمرأة.

أحداث فيلم "فليحيا أبو الفصاد"



تتناول أحداث فيلم "فليحيا أبو الفصاد" طفل يعيش مع جدته وسط حالة من الجفاء بينهم، حيث يحاول الطفل كسر هذة الحالة خلال حفل عيد ميلاده.



الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج حازم مصطفى، تصوير نادر جلال، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم، محمد الشويري، مونتاج غادة سراج، ديكور اشرف فاضل، وشارك بالعديد من المهرجانات المصرية والدولية.

أبرز جوائز فيلم فليحيا أبو الفصاد

وحصد العديد من الجوائز من ضمنها: جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو من ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، جائزة أفضل تصميم ديكور، من ملتقى أفلام المحاولة بقصر السينما، جائزة تقديرية من ملتقى هيلوبوليس للسينما.

فيلم "مش بالورقة والقلم"



أما فيلم "مش بالورقة والقلم" هو من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج أحمد محمد عبده،تصوير محمد مطر، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم، أحمد رفاعي، مونتاج منار حسني، غادة سراج.



تقام عقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

