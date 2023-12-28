نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة "لي سون كيون" نجم فيلم "باراسايت" الكوري الجنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم العثور على الممثل الكوري لي سون كيون، الذي كان بطل فيلم "Parasite" الفائز بجائزة الأوسكار، ميتًا في حادث انتحار.

ووجدت الشرطة الممثل فاقدًا للوعي في سيارته بالقرب من متنزه واريونج في وسط سيول، حيث كانت التحقيقات تشير إلى اشتباه في تعاطي المخدرات.

معلومات عن لي سون كيون

و "لي سون كيون"، الممثل الكوري الجنوبي، هو من مواليد 2 مارس 1975، قام بأدوار بطولة في عدة أفلام كورية جنوبية، بما في ذلك "هيلبليس" عام 2012 و"أول أباوت ماي وايف" عام 2014.

كما شارك في مسلسل "دكتور برين" الذي تم بثه على خدمة أبل تي.في+ في عام 2021، حيث يروي القصة الخيال العلمي لطبيب أعصاب يحاول كشف حقيقة حادث غامض من خلال تجارب على الدماغ.

لي سون كيون يخضع لتحقيق بسبب اتهامات تعاطي المخدرات

ولي سون كيون كان قد خضع لتحقيق بسبب اتهامات تعاطي المخدرات غير القانوني، وكانت الشرطة قد استجوبته في عدة مرات، بينما استمرت حملة حكومية في التحقيق في هذا الاتجاه.

و خلال جلسة التحقيق، قال الممثل إنه تعرض للابتزاز من قبل نادلة حاولت توريطه في قضايا تعاطي المخدرات.

ويشتهر فيلم "Parasite" بفوزه بالعديد من الجوائز، من بينها السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019، وثلاث جوائز أوسكار في فبراير 2020، منها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج.