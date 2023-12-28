ويل سميث يجري جلسة تصوير خاصة بالكريساس بإطلالات احتفالية طريفة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر النجم العالمي ويل سميث أن يُضيء سماء موسم الأعياد بلمسة فريدة من نوعها، حيث شارك جمهوره بصور جديدة خلال جلسة تصوير خاصة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة ويل سميث

وظهر سميث بإطلالة مميزة حيث ارتدى نظارة غريبة وباروكة بيضاء، وكان برفقته أفراد عائلته، بما في ذلك زوجته جادا بينكيت سميث وأبناؤه.

وقد شارك ويل سميث مؤخرًا في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث التقى بنجوم وصناع السينما العالميين.

وشارك أيضًا في فعاليات مهرجان "ساوند ستورم" ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

فيلم “I am Legend 2”

ويستمر ويل سميث في تصوير عدة أعمال سينمائية، من بينها الانتظار المنتظر لفيلم "I am Legend 2" والمشاركة في الجزء الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة "Bad Boys".

تظهر هذه الأحداث كتجسيد للتنوع الفني الذي يمتاز به سميث، حيث يُظهر حضوره البارز في مشهد السينما العالمية.