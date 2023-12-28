نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمسية كلاسيكية للسيمفوني وسهرة كلثومية ليلة العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة فعالياتها بمناسبة العام الجديد 2024 والذي تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفلين يقاما في الثامنة مساء الأحد 31 ديسمبر.

أمسية كلاسيكية لاوركسترا القاهرة السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال اكابيلا للاطفال بقيادة دنيا أكرم على المسرح الكبير وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، اوفنباخ وغيرهم.

سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تأتى ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشى.

نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق

وتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى يؤديها كل من نهاد فتحي، بسملة كمال ورحاب مطاوع.

الموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير

ومن ناحية أخرى،يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلًا موسيقيًا، بأوبرا دبى يوم 29 ديسمبر الجارى احتفالا برأس السنة على المسرح الكبير.

يذكر أن أحيا الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا، حفلين ضخمين من بدار الأوبرا المصرية رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي،على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.