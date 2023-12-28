إسعاد يونس عن عودتها بفيلم "عصابة عظيمة": إحساس رهيب وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة إسعاد يونس عن شعورها لعودتها للسينما، بعد غياب أكثر من 13 عامًا، من خلال فيلمها الجديد “عصابة عظيمة”، والمقرر عرضه يوم 4 يناير المقبل، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي.

تصريحات إسعاد يونس



وقالت الفنانة إسعاد يونس في تصريحات تلفزيونية لها، أنها تشعر بالرعب من عودتها للسينما، حيث قالت: "إحساس غريب ورعب رهيب، وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير".

وتابعت إسعاد حديثها قائلة:"الزمن بيتغير، ومش كل حاجة زي زمان، لكن الفكرة كانت جذابة لدرجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص ويغامر بيها.. الفيلم وراه غرض نبيل، وبيتناول شيء إنساني، وهي عصابة بتكونها عظيمة عشان تسترد حقها، رغم أن العصابة مش كلهم أصحاب الحق، لكن بعد شوية بيكتشفوا أنهم أصحاب الحق، عشان كده بيتحدوا جدًا وبيخشوا بقلب جامد على مؤامرة غير محسوبة العواقب".

ومن جانبه، أقيم مساء أمس الأربعاء العرض الخاص لفيلم" عصابة عظيمة "بأحد سينمات الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس بطله العمل والنجم محمد محمود والنجم كريم عفيفي والنجمه رنا رئيس والنجمه فرح الزاهد ومخرج العمل وائل احسان وأدون كوين المدير التنفيذي لشركه موفي وأحمد صبيح المنتج المنفذ ومدير عام الشركه العربيه للسينما.



أحداث فيلم عصابة عظيمة

يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.



أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.