هبة عبد الغني تتألق في أحدث ظهور لها في مهرجان السينما الفرنكوفونية

القاهرة - محمد ابراهيم - ‏نالت الفنانة هبة عبد الغني العديد من الإشادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في دورته الثالثه، حيث ظهرت بإطلالة تدعم غزة والقضية الفلسطينية، حيث ارتدت هبة فستان طويل بقماش منقوش بنقوش الكوفية الفلسطينية التي أصبحت الأشهر على مستوى العالم الآن بين الشباب الداعمين للشعب الفلسطيني ولحقوقهم، وشنطة جلد كوليكشن فيروز وختمت الإطلالة مع بالطو طويل باللون الأسود.

إشادات الجمهور بإطلالة هبة عبد الغني

وكانت من أبرز تعليقات المغرودن عبر موقع التغديرات القصيرة إكس "توتير سابقًا:"( الشماخ الفلسطيني زاد جمال ووقار، احبيكى على الدريس شابووو، ‏وصلتي الرسالة بذكاء ‏وده دور الفنان المثقف الواعي، برافو يا هبه فكرة رائعه اختيار الفستان بألوان بكوفيه فلسطين، ‏ربنا ينصر فلسطين ويحفظك هو ده دور الفنان الحقيقي ورسالته وبهدوء ودون تعصب وصلتي رسالتك".

وتشارك هبة عبد الغني كعضو في لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة التي ترأسها المخرجة القديرة إنعام محمد على، ويشاركها عضوية اللجنة المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقي.

وقد انطلقت الدورة الثالثة من فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذى يقام هذا العام في دورة استثنائية، خلال الفترة يوم ٢٦ ديسمبر وتستمر حتي ٢٩ ديسمبر الجارى بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «السينما.. درع العقول وسيف المبدعين» برئاسة الدكتور الناقد ياسر محب.

مشاركة هبة عبد الغني في “حدوتة منسية”

وعلى جانب آخر تنتظر هبة عبد الغني في بداية العام الجديد عرض مسلسل “حدوتة منسية” والذي تقدم فيه شخصية هاله وتحل بها ضيفه علي احداث المسلسل



أبطال مسلسل حدوتة منسية

حدوتة منسية من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين،انتاج فانتدج برودكشن،مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.