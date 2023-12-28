نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. فرقة عبدالحليم نويرة على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتوالى خطوات وزارة الثقافة الهادفة إلى اعادة احياء التراث حيث تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

حفل فرقة عبدالحليم نويرة

يتضمن البرنامج باقة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين يؤديها محمد متولي، مؤمن خليل، احمد نافع، سوزان ممدوح، داليا عبد الوهاب واميرة احمد.

نبذة عن فرقة عبدالحليم نويرة

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

اليوم العالمي لذوي الهمم

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم، حيث قدم الطلاب ذوي القدرات الخاصة من فصل الغناء العربي تدريب وقيادة ميرفت فريد بمشاركة فصل الباليه تدريب وإخراج عايشة فؤاد، على مسرح الجمهورية.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والاغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها: "مارش باليه كسارة البندق، مصر يا اول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، اخر ايام الصيفية،لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا اي كلام، فرصة تتغير" وغيرها.