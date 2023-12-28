عمرو دياب يطرح "ظبط مودها" و“واخدين راحتهم" رابع وخامس أغنيات ألبومه "مكانك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح الفنان عمرو دياب رابع وخامس أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهما أغنيتين بعنوان "ظبط مودها" و"واخدين راحتهم" وذلك عبر تطبيق انغامي للموسيقى.

أغنية ظبط مودها من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، تسجيل صوت م. شيري شكري، ديجيتال ماستر م. أمير محروس تصوير فوتوغرافي كريم نور.

أما أغنية "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل صوت م. شيري شكري، ديجيتال ماستر م. أمير محروس تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع اكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى اغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة، وبعدها طرح الهضبة ثاني أغنيات الالبوم بعنوان سلامك وصلي وهي من كلمات محمد القاياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم، بالاضافة إلى ثالث اغنيات الالبوم بعنوان معرفش حد بالاسم ده وهي من كلمات ايمن بهجت فمر ولحن وتوزيع أحمد ابراهيم.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، بالاضافة إلى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام.