نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أمينة تطرح كليب أبو سمارة تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة.. (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطرح الفنانة والمطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل إسم "أبو سمارة"، على طريقة الفيديو كليب غدًا الجمعة الساعة 6 مساءً تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

تفاصيل أغنية أبو سمارة

أكدت أمينة بأن تراهن على نجاح كليب أبو سمارة، حيث أنه يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة بأنها تسعى دائمًا فى أختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود الغير مرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وقالت أمينة بأن كليب "ابو سماره" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

أعمال تنتظرها أمينة

وفي سياق أخر تنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذي تدور قصته في إطار كوميدي رومانسي مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربي.

وفي سياق متصل كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل إسم «زغاريط» وهي من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جودة.

وجدير بالذكر بأن طرحت الشركة المنتجة خلال الفترة المنصرمة البوستر والبرومو الدعائي الأول ل فيلم "حمص وحلاوة"، إذ تصدر تريند السويشيال ميديا وهو من بطولة النجمان أمينة ومحمود الليثى وآخرين ومن تأليف سيد السبكي وإخراج الراحل أحمد البدري.