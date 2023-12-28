نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب ألبوم "مكانك" لـ عمرو دياب يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر ألبوم مكانك للفنان عمرو دياب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طرح الهضبة منذ قليل، أول أغاني ألبوم عبر تطبيق أنغامي، وهي بعنوان "بيوحشنا".

موعد طرح اغاني ألبوم "مكانك"

ومن المقرر ان يطرح النجم عمرو دياب، أغاني الألبوم الـ 12 تباعا، اليوم الخميس 28 ديسمبر، بمعدل أغنية كل ساعة، على عدد شهور السنة، ألبوم "مكانك" رقم 35 في مسيرة الهضبة، ويضم أغاني مكانك، يا قمر، لوحدنا، الكلام ليك إنت، ومعرفش حد.

تفاصيل ألبوم "مكانك"

وياتي ألبوم "مكانك" بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، أسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

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آخر أعمال عمرو دياب

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ويذكرأن ‏آخر أعمال عمرو دياب هي أغنية والله أبدا من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وبعدها توقف عن إصدار أغنياته الجديدة بسبب الأحداث التي تمر بها غزة من ضرب واعتداء واطلاق النار وقتل يومي وبطرق مروعة ومجاعة وإبادة جماعية، كما أعلن توقف حفلاته الغنائية لفترة حتى يهدأ الوضع ثم عاد مرة أخرى يشعل مسارح الدول العربية بأغنياته التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهوره، كما طرح أغنية «سينجل»، التي طرحت في الفترة الماضية وحققت نجاحا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية «سينجل»

ومن كلمات الأغنية: بعلن في النبأ العاجل إن أنا دلوقتي بقيت سينجل، سينجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا أنا هاجي وجيت، سابقني وحصلتكوا إحساس تاني يا بختكوا، مش كنتوا تقولوا ده يادوب من يوم بس حسدتكوا، بعلن في النبأ العاجل إن أنا دلوقتي بقيت سينجل، سينجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا أنا هاجي وجيت، سابقني وحصلتكوا إحساس تاني يا بختكوا».