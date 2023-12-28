بعد تصدره التريند.. تعرف على أغاني ألبوم "مكانك" لـ عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر ألبوم مكانك للفنان عمرو دياب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما طرح الهضبة منذ قليل، أول أغاني ألبوم عبر تطبيق أنغامي، وهي بعنوان "بيوحشنا".

أغاني ألبوم "مكانك"

وكان قد طرح عمرو دياب 3 أغنيات أخرى، جاءوا على النحو الأتي: أغنية هتوحشنا وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم وهندسة صوت أمير محروس، فضلا عن أغنية سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، وألحان: محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم ‏ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، أغنية معرفش حد بالاسم ده فأتت من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، تسجيل صوت م. شيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

رابع وخامس أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"

ومن جانبه، طرح الفنان عمرو دياب منذ سويعات رابع وخامس أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، وهما أغنيتين بعنوان "ظبط مودها" من كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، أما أغنية "واخدين راحتهم" فهي كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

تفاصيل ألبوم "مكانك"

وياتي ألبوم "مكانك" بعد 3 سنوات من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضًا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين محمد يحيى، إسلام زكي، مدين، والموزعين أحمد إبراهيم توما، أسامة الهندي، وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.

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عمرو دياب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي



يذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023، بالإضافة إلى تصدر أغنيته الحفلة قائمة الأغاني الأعلى استماعا في نفس العام، وأحيا مؤخرًا حفلًا جماهيريًا في دبي، بحضور جماهيري كبير رافعًا شعار كامل العدد، كان قد طرح ألبومه الأخير ( يا أنا يا لا ) فى عام 2021 الذى ضم 12 اغنية أيضا، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في الرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.