بعد أنباء القبض عليه.. محمد نجاتي يروج لمسلسل صيد العقارب

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد نجاتي لمسلسله الجديد صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وتجاهل نجاتي الأنباء التي خرجت من قبل وأفادت بالقبض عليه.

محمد نجاتي يروج لمسلسل صيد العقارب

نشر محمد نجاتي فيديو ظهر فيه من كواليس المسلسل الجديد صيد العقارب، عبر عبر ستوري على حسابه بموقع إنستجرام، قال: مساء الخير على كل جمهوري المحترم، النهارده الخميس 28 ديسمبر، أول يوم تصوير ليا في مسلسل صيد العقارب إخراج أحمد حسن، وبطولة النجمة غادة عبد الرازق.

وإضاف محمد نجاتي: وسعيد جدًا بمشاركتها في هذا المسلسل، لأنه مسلسل مهم جدًا ودور مهم جدًا وإن شاء الله نقدم فيه كل حاجة جديدة وتعجبكم، وإن شاء الله رمضان 2024 يبقى خير عليكم وعلينا.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ومسلسل صيد العقارب، من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشارك فيه أيضًا العديد من النجوم، منهم: أحمد ماهر، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج تامر نادي.

إلقاء القبض على محمد نجاتي

ويذكر ان أجهزة الأمن في الجيزة اليوم الخميس، قد ضبطت الفنان محمد نجاتي، على خلفية صدور حكم بحبسه سنة في اتهامه بإصدر شيك دون رصيد، أفادت بأن الشرطة ضبطت «نجاتي» في كمين أمني، وبفحصه تبين صدور قرار بحبسه سنة على ذمة القضية رقم 1880لسنة ٢٠٢٠ حصر ٢٢٥٧ لسنة ٢٠٢٠،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحدث أعمال محمد نجاتي

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان محمد نجاتي في الموسم الرمضاني المقبل 2024 في مسلسلي العتاولة مع أحمد السقا وطارق لطفي ومسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.



آخر أعمال الفنان محمد نجاتي



وكان آخر أعمال الفنان محمد نجاتي مشاركته في مسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وجسد خلال أحداث العمل دور الظابط حسن، وشارك في العمل كل من سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، نسرين أمين، جومانا مراد، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.