فن ومشاهير

الليلة.. حماقي يحيى الحفل الختامى لكأس السوبر المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيى النجم محمد حماقي الحفل الختامي لمبارة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارت الليلة، والمقرر إقامتها بين النادي ونادي مودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

0a7bd2586e.jpg

ويقدم حماقي أكثر من أغنية خلال الحفل منها أغنيته الشهيرة أم الدنيا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لجمهور حماقي الكبير في الإمارات ومشجعي النادي الأهلي.

a6f5ec1068.jpg

جولة محمد حماقي الغنائية المقبلة

 

ومن ناحية أخرى، يستعد محمد حماقي لجولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي يقدم خلالها 5 حفلات في شهري فبراير ومارس المقبلين، ويفتتح الجولة يوم 23 فبرايرفي تورنتو بكندا، ثم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة يوم 25 فبراير، بعدها في 1 مارس حفل بنيويورك، وحفل آخر يوم 2 مارس بالعاصمة واشنطن، ويختتم حماقي جولته بحفل في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

7906ad53ea.jpg

آخر أعمال محمد حماقي

 

ويذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.

 

كلمات أغنية ايه السعادة دي

 

إيه السعادة دي
إنت بالنسبة لي حبي الأبدي
إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي
إنت غالي عندي
إيه ده اللي أنا فيه
يا حبيبي كنت فين من بدري
كل خوفي لا العمر ده يجري
قول لعمري يهدي
إيه السعادة دي
إنت بالنسبة لي حبي الأبدي
إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي
(إنت غالي عندي (غالي عندي
إيه ده اللي أنا فيه
يا حبيبي كنت فين من بدري
كل خوفي لا العمر ده يجري
قول لعمري يهدي
في لذاذة في طعامة كده طول الوقت
بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت
لجماله في حياتي وأنا ما صدقت
وأهي جت فيك إنت
في لذاذة في طعامة كده طول الوقت
بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت
لجماله في حياتي وأنا ما صدقت
واخترتك إنت
إيه السعادة دي
إنت بالنسبة لي حبي الأبدي
إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي
(إنت غالي عندي (غالي عندي
يا دلع في حياتي نساني الهم
مين ده اللي يقول في جمالك بم
يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم
غير حبك إنت
دي حقيقة يا حبيبي والله بجد
في حاجات خاطفاني تعالى لي نعد
أمال أنا ليه مش شايف حد
ثاني غيرك إنت
إيه السعادة دي
إنت بالنسبة لي حبي الأبدي
إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي
(إنت غالي عندي (غالي عندي
إيه ده اللي أنا فيه
يا حبيبي كنت فين من بدري
كل خوفي لا العمر ده يجري
(قول لعمري يهدي (هدي، هدي
إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده
إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده
إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده
إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده
إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده
إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا