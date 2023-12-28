الليلة.. حماقي يحيى الحفل الختامى لكأس السوبر المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيى النجم محمد حماقي الحفل الختامي لمبارة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارت الليلة، والمقرر إقامتها بين النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

ويقدم حماقي أكثر من أغنية خلال الحفل منها أغنيته الشهيرة أم الدنيا، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لجمهور حماقي الكبير في الإمارات ومشجعي النادي الأهلي.

جولة محمد حماقي الغنائية المقبلة

ومن ناحية أخرى، يستعد محمد حماقي لجولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي يقدم خلالها 5 حفلات في شهري فبراير ومارس المقبلين، ويفتتح الجولة يوم 23 فبرايرفي تورنتو بكندا، ثم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة يوم 25 فبراير، بعدها في 1 مارس حفل بنيويورك، وحفل آخر يوم 2 مارس بالعاصمة واشنطن، ويختتم حماقي جولته بحفل في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

آخر أعمال محمد حماقي

ويذكر أن آخر أعمال محمد حماقي هي أغنية ايه السعادة دي، والتي طرحها في أغسطس الماضي، على يوتيوب، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، جيتار مصطفى أصلان، مكس وماتسر لويس باريرا، وتسجيل جيتار ستوديو دريم.

كلمات أغنية ايه السعادة دي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

وأهي جت فيك إنت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة ده أنا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي وأنا ما صدقت

واخترتك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك إنت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالى لي نعد

أمال أنا ليه مش شايف حد

ثاني غيرك إنت

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

(قول لعمري يهدي (هدي، هدي

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

إيه ده اللي أنا فيه ده إيه ده

