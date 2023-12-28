"فلسطين حرة" في الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

بين التأجيل أو إقامة الفعاليات السينمائية كانت الأزمة التي تؤرق القائمين على المهرجانات في الوطن العربي منذ أكتوبر الماضي،وبالتحديد بعد اندلاع الحرب التي تشهدها فلسطين "طوفان الأقصى".



كان السؤال الذي يؤرق الجميع كيف يمكن السير على السجادة الحمراء وإقامة الحفلات في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



جاء قرار إدارة مهرجان الجونة بالتأجيل مرتين ثم إقامة الدورة في الرابع عشر وحتى الـ22 من ديسمبر الحالي، ليؤكد بأن المهرجانات السينمائية ليست ساحة للهو وبأن الثقافة والفنون لا تقل قيمتها بالضرورة عن المجالات المتعددة، فهى السلاح الإبداعي في وجه الاحتلال، والتعبير عن الحزن والألم والتضامن.

ربما يمكن القول بأن استغلال تواجد المشاهير من مختلف المجالات في المهرجانات وإعلانهم للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو بالتأكيد لصالح أن تصل الرسالة التي تفضح زيف المحتل وتزويره للحقائق.

في الجونة 6 كانت "فلسطين حرة" هى المحرك الرئيسي للفعاليات والأحداث خلال فترة المهرجان.



بداية من حرص الحضورعلى ارتداء اللون الأسود، والدعوة للوقوف دقيقة حداد على ضحايا غياب الإنسانية، وكان العلم الفلسطيني حاضرا طوال الوقت سواء في ملابس الفنانين والمشاهير، مع الكوفية الفلسطينية دون حرج أو رفض لأن تكون فلسطين هى المسيطرة على الأحداث.

عروض أفلام فلسطينية ضمن برنامج "نافذة على فلسطين" جاء ليكمل الصورة ويؤكد على أن السينما هى التعبير عن الإنسانية،فالجونة منذ دورته الأولى اختار أن يكون شعاره "سينما من أجل الإنسانية"، ودعم وأكد بأنه ليس مجرد شعار في دورته السادسة.



فانتشال التميمي مدير المهرجان قال بأن المهرجان يحرص على دعم القضية منذ دوراته الأولى سواء بجوائز الإنجاز الإبداعي التي ذهبت لصالح صناع السينما الفلسطينية، وأيضا من خلال عروض الأفلام الداعمة للقضية.

وفي ندوة الفنانة يسرا التي أقيمت ضمن الفعاليات وأدارتها ماريان خوري لم تغب فلسطين، فقالت بأن القضية لا تنسى مهما مر الوقت، وبأن الشعب الفلسطيني في قلوبنا، وبأن السينما هى اللغة الأكثر تعبير وصدقا عن القضية.

أما المخرج المصري يسري نصر الله فأكد بأنه سعيد بأن يتعرف الجمهور من جديد على فيلمه "باب الشمس" من خلال عرضه ضمن "نافذة على فلسطين" في مهرجان الجونة.



جلسات نقاشية عديدة جاءت لتوثق نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال منذ بداياته، من خلال صناع السينما الفلسطينية، رشيد مشهراوي، مى عودة، فرح نابلسي وغيرهم من صناع السينما الفلسطينية، الذين حكوا تجاربهم ومعاناتهم في صناعة الأفلام في ظل الأوضاع في فلسطين، أفلام استطاعت أن تحقق حضورها عالميا، أن توصل رسالتها للعالم من خلال الكاميرا.

فلا يمكن اختزال المهرجانات السينمائية على السجادة الحمراء التي يسير عليها المشاهير، وتجاهل كل الفعاليات وعروض الأفلام والجلسات النقاشية، فوجود علم فلسطين على سجادة الفعالية والحديث عن الشعب الفلسطيني في المهرجان أفضل من تجاهل الحدث والاكتفاء بالشجب عبر منصات التواصل.