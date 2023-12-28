نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم قاسم عن زينهم: لم أكن أتوقع ردود الأفعال الإيجابية على المسلسل ونفسي يبقى فيه جزء تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم قاسم خلال لقاء ببرنامج عيش صباحك، الذي تقدمه فانا إمام، عبر إذاعة نجوم إف إم، كواليس مسلسل زينهم الذي شارك في بطولته مع أحمد داود، قائلا: مسلسل زينهم أحسن حاجة حصلت لي السنة دي، ودي حاجة كويسة الواحد يقفل بيها السنة، وتقصمت شخصية دكتور جيمي التي أقدمها بالعمل، حيث أصبحت أقدم النصائح لأصدقائي عندما يشتكي أحد منهم من ألم في جسمه وأفسر حالتهم الصحية.

كريم قاسم يكشف كواليس تحضير شخصيته في زينهم

وواصل: كنت أعتقد في البداية أن الدور سيكون أصعب من ذلك، ولكن ساعدني في تقديمه الكاتب لأنه طبيب، كما استعنت بأصدقاء لي أطباء واستفدت من مشاهدتي لشخصيات الدكاترة في الأعمال الفنية.. التركيز في المسلسل كان على القضايا والجانب الاجتماعي للشخصيات، نجح المخرج بذكاء في تفادي مناظر الجثث والإصابات بالعمل حتى يصير مناسبًا للأطفال والعائلة.

كريم قاسم يكشف كواليس العمل مع أحمد داود

وتابع كريم قاسم: الشغل مع أحمد داود متعة وزي لعب الكرة بالنسبة لى، حيث كان نساعد بعض في التصوير ووكنا داخلين ننبسط ومحضرين كويس للمسلسل، لم أكن أتوقع أن تكون ردود الأفعال إيجابية بهذا الشكل سواء أنا أو صناع العمل، لأننا قدمنا فكرة جديدة ومختلفة، كما أن المخرج عندما عرض علي المسلسل أخبرني أن موضوعه كوميدي ورعب في نفس الوقت مما جعلني أتعجب من الفكرة، قبل أن أقرأ السيناريو وأحب الشخصيات والأحداث.

كريم قاسم يتمني تقديم جزء ثاني من زينهم

اختتم كريم قاسم حديثه بالكشف امنيته تمنيه، قائلا: نفسي يبقى فيه جزء تاني لأني نفسي أشتغل مع كل الناس اللي اشتغلت معاها في مشروع تاني، وكواليس التصوير كانت من ألطف الكواليس التي عملت بها، رغم أننا قمنا بتصوير 18 ساعة في آخر يوم تصوير، كما كنت أسافر لاستكمال تصوير فيلم ولاد رزق 3 في نفس الفترة.

قصة مسلسل “زينهم”

وتدور أحداث مسلسل “زينهم” حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطر من الإثارة والغموض، يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب الغير مرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى ابو ضيف.

أبطال مسلسل “زينهم”

مسلسل "زينهم" من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، وعدد من النجوم الآخرين، ومنهم عماد رشاد ومحمد أبو داود وسلوى محمد علي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، ومأخوذ عن رواية أصدقائي الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله.

