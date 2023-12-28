الشحات مبروك: أكره حصري في أدوار الأكشن والرياضة على الرغم من أنها سبب شهرتي(خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - عرف بأدوار الشر وأدوار الأكشن وخاصةً أنه لاعب كمال أجسام مسبقًا، حصره المخرجين في أعمال الأكشن والشر وذلك يرجع إلي هويته الأساسية وهي الرياضة ولكن كان للفنان ولاعب كمال الأجسام الشحات مبروك رأي آخر وهذا ما كشفه للفجر الفني أثناء لقاءه في عرض الخاص لفيلم “ أبو نسب” الذي يعرض الآن بدور العرض

الشحات مبروك

في بداية الأمر.. كلمنا عن دورك في فيلم " أبو نسب" ؟



أجسد شخصية كوميدية خارج نطاق الأكشن.



كيف تم ترشيحك لدور ؟



تم ترشيحي من قَبل المخرج الكبير رامي إمام حتي أنول شرف أن أشُارك مع الزعيم الصغير محمد إمام مرة أخرى بعد فيلم “ عمهم”

هذا ثاني عمل يجمعك بين محمد إمام ما الإختلاف بينهم ؟

الإختلاف بينهم إن فيلم " عمهم" كان مليئ بالأكشن وكنت اتشاجر معاه ولكن فيلم " أبو نسب" دوري ليس له علاقة به ومشهد طريف ومضحك.

حصرك المخرجين بأدوار الشر والرياضة فهل هذا يسبب لك مضايقة ؟



بالفعل، على الرغم من الرياضة كان سبب في شهرتي ولكن أتمني أن تختلف أدواري عن الرياضة والأكشن والشر.

ما الأعمال القادمة ؟

سأشارك في عمل لكن بعد السباق الرمضاني المقبل ولا أستطيع الإفصاح عنه في هذا الوقت.