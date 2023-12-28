صدقي صخر مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الفنان صدقي صخر في الحلقة الأخيرة من مسلسل زينهم بشخصية المحامي لطفي عبود الذي تصدر الترند خلال عرض حلقات مسلسله صوت وصورة وكانت مفاجأة صناع العمل للجمهور الذي ارتبط بشخصيته في المسلسل ليلتقي بالدكتور زينهم ضمن أحداث المسلسل.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر الذي احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it

وقد بدأ صدقي في تصوير مشاهده في مسلسل " كامل العدد" الجزء الثاني المقرر عرضه خلال موسم رمضان ٢٠٢٤.

كما عرض مؤخرًا لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" خلال فاعليات مهرجان البحر الأحمر المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ 45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.