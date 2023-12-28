نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلوجر كنزي مدبولي: أدرس في ورش تمثيل في الوقت الحالي حتى التحق بالفن.. وأتمنى العمل مع محمد إمام (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد هذه الفترة دخول البلوجرز مجال التمثيل والفن، وازداد أيضًا بدخول بعضهم الفن المشاكل فكان للفجر الفني لقاء مع البلوجرز كنزي مدبولي على هامش العرض الخاص لفيلم “ أبو نسب” لتحدثنا عن رأيها في ذلك.

البلوجرز كنزي مدبولي ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

في بداية الأمر كلمينا عن حضورك في عرض الخاص لفيلم "أبو نسب" ؟



حرصت على حضوري العرض الخاص لأني كنت أنتظر هذا الفيلم وكنت أتابع موعد نزوله فعلى الفور بمعرفتي الموعد آتيت حتي أشاهد الفيلم ومتحمسة للغاية.

رأينا أيضًا حرصك على حضور العرض الخاص لفيلم " فوي فوي" فهل يتم دعوتك، أما مثل ما يقال على السوشيال ميديا ترويج للأفلام ؟

لا يتم دعوتي لأن تجمعني علاقة صداقة بيني وبينهم، أما عما يقال على سؤشيال ميديا فليس له أصل من الصحة.

هل من الممكن أن نري كنزي مدبولي يومًا في مجال التمثيل ؟



نعم، فهذا حلمي منذ نعومة أظافري وفي الوقت الحالي أذهب إلي ورش تمثيل لكي أتعلم فنون التمثيل، وأقوم بإتقانها بشكل صحيح.



على ذكر ورش التمثيل.. مع أم ضد دخول البلوجرز الفن دون إلتحاق بورش تمثيل ؟



التحاقهم أو اعطائهم أدوار دون إلتحاق بورش تمثيل فهذا يرجع للمخرج والمنتج ولكن أنا مع الموهبة والتعليم الصحيح.

من الفنان أو الفنانة الذي تتمني أن تشاركِ معاه في عمل ؟



جميع أبطال فيلم " أبو نسب"



تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإحدي السيدات تتهم البلوجرز بالنصب بسبب إرتفاع أسعار الإعلانات، فما رأيك في هذا الكلام ؟



سأتحدث عن نفسي الذي حدث هذا غير صحيح، وأنا عندما يطلب مني شخص أن أقوم بإعلان له أراعي حجم الإعلان والسعر ولكن ما تحدثت عنه السيدة إذا كانت طلبت مني هذا الطلب فلا يمكن أن أقوم بفعل ما حدث.

رأينا إن كنزي مدبولي تدعم القضية الفلسطينية بجميع اللغات.. فهل حدث لكِ هجوم من الجانب الآخر ؟



بالتأكيد حدث هجوم من قَبل العدو، وحدث إنذارات كثيرة على حسابي الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام ولكن لا يهمني ذلك فالذي يهمني هو إيصال للعالم عن القضية الفلسطينية.

من وجهة نظرك.. هل تري أن يجب على كل شخصية مشهورة الحديث عن القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الإجتماعي



بالتأكيد، فأنا مع أن مواقع التواصل الإجتماعي لها تأثير إيجابي وسلبي على عقول البشر، فإذا تحدثت عن الحقيقة والجانب الإيجابي فهذا الذي ينتشر حول العالم والعكس صحيح.