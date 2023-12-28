نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي لـ "حبر سري": النجوم العالميين اللي عملوا مشاهد جريئة أكثر "سيط ونجومية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن كل النجوم العالميين الذين أدوا مشاهد جريئة لديهم سيط ونجومية أكثر من الذين لم يؤدوا هذه النوعية من المشاهد، قائلة: "المشاهد بيحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كده انفصام في الشخصية".

وأضافت ايناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الجمهور بيحب يدخل السينما ويشاهد هذه المشاهد، متابعة: "الناس بتبقى داخلة عايزة تتفرج على المشاهد دي ومفيش صوت وكله قاعد يركز ويشوف".

وتابعت: "أنا جبت هند صبري ممثلة كويسة في مذكرات مراهقة وعملت مشاهد جريئة وجايه من مجتمع جريء ومكنتش خايفة ودورها اتعرض على ممثلات كثير ورفضوه لكن هي فنان قدرت الدور وإن في السن ده الدور ده مهم ولو واحدة جاية بس عشان تقلع ومعندهاش امكانيات فنية مش هاخدها".