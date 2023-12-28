"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن اسم وبوستر ألبومه الجديد  

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب رامي صبري عن اسم أحدث أعماله الغنائية وهو ألبومه الجديد "النهايات أخلاق المقرر طرحه عام 2024.

وطرح رامي عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الدعائي للألبوم الجديد مع8لقا عليه بـ "قريبًا".

تفاصيل ألبوم رامي صبري

ويتعاون رامي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

​​​​​​وانتهى رامي خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة.



تصريحات رامي صبري

يشار إلى أنه كان رامي صبري حل ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وتحدث عن عدم ظهور بشكل كبير في الإعلام قائلًا: "بحب الناس تسمعنى أكتر ما تشوفني، وبالتالي تلاقي صوتي أشهر من وشي، وفى مصر البرامج الفنية مش كتيرة وموضوع الكلام في الفن مش بيكون فن، مش كله زى صاحبة السعادة".

وعن اتجاهه للإنتاج لنفسه قال رامي صبري: "قررت أنتج لنفسى من وقت ما بقى شركات الإنتاج بتحدد ميعاد نزول الألبوم وأنا بكون عاوزه ينزل في وقت محدد عشان أنا عامل حالة معينة تناسب الوقت ده زى الصيف مثلا، وهو بيأجل ميعاده فبيكون مش مناسب للأغانى وعشان كده قررت أنتج لنفسي؛ لأني كمان فهمت إزاى الأغنية بتكسب.

وأضاف رامي صبري: أول ألبوم أنتجته هو ألبوم السنة دى "معايا هتبدع"، وكان عاجبنى إن مكتبى هو اللى هيحجز والتصوير فى لبنان، وأنا اللى بختار المنتج، وبقرر أدفع له كام، وبختار الأغنية ووقت نزولها، ودى حاجات عمرى ما كنت أتخيل إنى أعملها، ولكن عاجبنى إن محدش بيفرض عليا حاجة".

حفل رامي صبري المقبل برأس السنة

جدير بالذكر إنه يستعد رامي صبري لإحياء حفلً غنائيًا على هامش احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، وذلك بأحد الفنادق في منطقة السلام، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

وكان رامي صبري، حرص على الترويج لحفلته برأس السنة، عن طريق نشره فيديو لبعض الأغاني التي يؤديها بالحفلة، معلقًا عليه: «حفل رأس السنة 2024».

آخر أعمال رامي صبري

يذكر أن رامي صبرى طرح خلال الفترة الأخيرة أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عِلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.