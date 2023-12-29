نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس الدغيدي لـ "حبر سري": "اللي يحرم الفن ويرجع ناس مشوهة فكريا".. وهذا موقفي من حلا شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت المخرجة ايناس الدغيدي، أن مهنة الفن صعبة للغاية ولا تتمنى لبنتها أن تعمل في هذا المجال، وأوضحت قائلة: "اللي بيتشغل في الفن هو صعب جدا ومش بيحب أولاده يشتغلوا فيه عشان صعوبته وحساسيته وحكم الناس عليك وبتأخذ مواقف ولم اتمنى بنتي تشتغل في الفن".

وأضافت ايناس الدغيدي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنهم يعيشون في تحديات كبيرة ووجع قلب، رافضة التصريحات التي تحرم الفن قائلة: "الفن مش مهنة سهلة والفن مش حرام واللي بيحاسب عليه ربنا هو اللي يحاسب".

وتابعت: "اللي يتكلم عن التلامس والكلام ده في الفن مخ وعقلية، واللي يحرم الفن ويرجع ناس مشوهة فكريا ومش عارفه عايزة ايه وكل واحد بيختار في الحياة بيبقى عايز ايه والناس تختار وتتحدى وتواجه يا متدخلش الفن من الأساس".



وعن موقفها من المشاركة مع حلا شيحة في عمل فني، ردت: "أهلا وسهلا لو الدور بتاعها في الحدود والمفروض تعيش الحياة كما يجب أن تكون في الفن ولكن متمسكش العصاية من النص، وأنا مش بحب الجراءة ولكن أنا جريئة بطبيعة شخصيتي ومهنتي والدنيا والمهنة اللي خلتني جريئة".