نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفاف شعيب: عام 2023 هو عام الفقدان.. وسأشارك في الدراما في القريب العاجل (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنانة قديرة ومتميزة، تميزت بأدوار الأمومة وعلى الرغم من تميزها بأدوار الأمومة في مسلسل “العار” وغيرها وعلى الرغم من ذلك يتصدر دورها وكوميديتها في مسلسل" الكيف"، متنوعة في أدوارها ومحببة للقلوب وعقول الجمهور، وكان للفجر الفني نصيب في لقاء مع الفنانة القديرة عفاف شعيب.

الفنانة القديرة عفاف شعيب ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أقيمت مساء أمس احتفالية تكريم المخرج عمرو دوارة بالمسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي وشارك عدد من عملاقة الفن هذا التكريم عن مشواره الفني وعلى هامش الاحتفالية كان للفجر الفني لقاء مع الفنانة القديرة عفاف شعيب.

أكدت الفنانة القديرة عفاف شعيب في تصريح خاص للفجر الفني عن حرصها لتواجدها ودعمها لمخرج القدير عمرو دوارة في احتفالية تكريمه على رغم العقوبات التي واجهتها في اليوم.

و أشادت بالمخرج عمرو دوارة قائلة " عمرو دوارة من الفنانين المحترمين ومؤرخ وكاتب أيضًا بالإضافة إلي أنه مخرج منفذ مميز في الفترة الأخيرة "

و أردفت حديثها" عملت معاه وهو مخرج منفذ في المسرح القومي، وهو موسوعة فنية شاملة، وأتمني له التوفيق والنجاح والتميز الدائم "

و وصفت عام 2023 من خلالنا" أنه عام الفقدان فقد فقدت فيه الأحَبة وزملاء الفن والأقارب والأصدقاء بكثرة فهذا العام، متمنية لهم الرحمة والمغفرة"

و عن أمنيتها في عام 2024" أن تكون مليئة بالفرحة والسعادة والإستقرار، ولا يوجد بها حزن للجميع "

و اختتمت حديثها بأنها ستشارك في القريب العاجل في الدراما.