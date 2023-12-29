شاهد بالصور.. تكريم خالد يوسف وشاليمار شربتلي في مؤتمر التميز الريادي في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم قبل قليل القائمين على مؤتمر "التميز الريادي بدبي اليوم الخميس" المخرج خالد يوسف وحرمه الفنانة التشكيلية السعودية "شاليمار شربتلي وذلك بحضور زوجها المخرج خالد يوسف والفنانة هالة صدقي والفنانة عبير صبري والفنان ماجد المصري.

يعد المخرج خالد يوسف من المخرجين الذين لهم دور في اكتشاف المواهب الجديدة والشابة وإخراج ابداعهم على شاشة التليفيزيون، وكان أخر هؤلاء الفنان أحمد العوضي، الذي قرر تقديمه على ساحة السينما بعدما رأي به ممثل سينمائي.

موعد عرض فيلم الإسكندراني

من المقرر أن ينافس على شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة، وسيحكم على ذلك فيلمه الجديد الذي أتى بعنوان “الإسكندراني"، والمقرر عرضه في السينمات المصرية بداية من يوم 4 من شهر يناير المقبل.

قصة فيلم الإسكندراني

تتلخص أحداث الفيل في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم الإسكندراني

وجاء فيلم الإسكندراني تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك في بطولته، مجموعة من نجوم الفن منهم: حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف، ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.