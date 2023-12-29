"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن اسم وبوستر ألبومه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم رامي صبري عن اسم ألبومه الغنائي الجديد، لافتا إلى أنه بعنوان "النهايات أخلاق" ومن المقرر طرحه في أوائل 2024 المقبل.

رامي صبري يروج لألبومة الجديد

وطرح رامي عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي للألبوم الجديد معلقا عليه ب "قريبا".



تفاصيل الألبوم الجديد لـ رامي صبري

ويتعاون رامي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

أحدث أعمال رامي صبرى

وانتهى رامي خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة، يستعد رامي لحفل جديد، من المقرر إحياءه بالقاهرة ليلة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث شارك جمهوره تفاصيل الحفل من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، كما نشر البوستر الدعائي للحفل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

ويذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري هي أغنية «كعبك علي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدات عالية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

كلمات أغنية "كعبك علي"

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى